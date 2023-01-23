Россия и Эстония понижают уровень дипотношений до временных поверенных

Россия приняла решение понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией: послу республики предписано покинуть Москву до 7 февраля. Российский посол также уедет из Таллина. Представлять интересы обеих стран в диппредставительствах теперь будут лишь временные поверенные.

В МИД РФ заявили, что решение было принято после того, как Эстония потребовала от Москвы уменьшить число работников российского посольства в Таллине: дипломатов — с 21 до 8, а административного, технического и обслуживающего персонала — с 23 до 15. В эстонском МИД это объясняли тем, что именно столько сотрудников работают в посольстве республики в Москве.

После этого посла Эстонии вызвали в российский МИД, где ему был выражен решительный протест, говорится в заявлении ведомства. В нем были использованы выражения "тотальная русофобия" и "культивирование враждебности" в отношении России.

Из солидарности с Эстонией об отзыве своего посла из России также объявила Латвия, потребовав от Москвы аналогичных действий.