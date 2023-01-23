Cube: фейковый прогноз погоды

Эта карта циркулировала в социальных сетях несколько дней. Это будто бы прогноз погоды польского телеканала TVP1. Выглядит как обычно, но многие пользователи Twitter заметили неточность показанных здесь границ.

На скриншотах территория Польши простирается далеко вглубь Украины. Некоторые пользователи социальных сетей предположили, что Варшава планирует аннексировать эти земли.

Эту карту подхватили прокремлевские российские новостные издания, такие как "Известия", и многие пророссийские аккаунты в "Телеграме".

Но на самом деле это изображение были отфотошоплено. Телеканал TVP опубликовал заявление, в котором объяснил, что он никогда не показывал такого, и даже назвал произошедшее кремлёвской пропагандой.

Еще одна деталь, которая показывает, что эта карта была подделана: на ней не используются польские диакритические знаки. Именно эти значки видны над некоторыми буквами вот в реальном прогнозе погоды, который мы взяли с TVP1. Кроме того, видно, что и фон, и общий вид совсем не похож на то, что мы видели на скришотах.

Некоторые заметили, что изображение ведущей, использованное на сфальсифицированной фотографии, взято у другого польского телеканала. Вот здесь вы можете видеть, что на ней то же платье, у неё та же причёска и та же поза. Но этот выпуск датируется мартом 2020 года. Это значит, что её изображение было вырезано и наложено на поддельный фон.

На создание фальшивого образа отреагировали даже польские чиновники. Государственный секретарь канцелярии премьер-министра, Станислав Жарын, заявил Польскому агентству печати:

"Информационная деятельность Кремля по-прежнему сосредоточена на трёх направлениях: выставить Украину и украинцев в дурном свете; заявить, что открытая поддержка Украины может стать фактором, который приведёт к эскалации войны; и напугать людей образом вступившей в войну Польши и последствиями такого шага".

Эта тема часто всплывает, когда речь заходит о дезинформации касательно войны в Украине. Позже Жарын написал в "Твиттере", что "Россия уже несколько месяцев атакует Польшу, распространяя ложь о якобы агрессивных планах развязать войну в Европе, напасть на Беларусь и Россию и оккупировать украинскую территорию".