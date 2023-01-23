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мир

В Лиссабоне прошла массовая акция в защиту прав домашних животных

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 Euronews
Акция протеста в Лиссабоне
Акция протеста в Лиссабоне   -   Авторское право  PTRTP via EBU

Тысячи людей в Лиссабоне вышли на акцию в защиту прав животных. Манифестация состоялась на фоне разгоревшегося в Португалии спора.

Прокуратура обратилась в Конституционный суд с просьбой объявить неконституционным существующий закон, предусматривающий уголовную ответственность за жестокое обращение с домашними животными (штраф или тюремное заключение). "Невозможно их защищать так же, как и людей", — считают оппоненты закона.

Его сторонники, в их числе и эти демонстранты, напротив уверены, что домашние питомцы должны быть защищены как можно лучше.

"Мы устали спасать бездомных животных", — говорят участники протеста.