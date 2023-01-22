Киев рассчитывает получить немецкие танки "Леопард-2"

Киев надеется получить немецкие танки «Леопард-2», несмотря на то, что пока согласовать такие поставки не удалось. В украинском управлении разведки настаивают на том, что эти машины окажутся в распоряжении ВСУ, но пока неясно, как публично представить это решение. На успех переговоров надеются и на фронте.

Нежелание Германии передавать Украине «Леопарды» в отсутствие консенсуса вызывает разногласия в правительственной коалиции. В числе критиков решения канцлера Олафа Шольца –депутат Бундестага от партии «Зелёных» Робин Вагенер:

«Наши партнеры дали понять, что теперь готовы поставлять танки. Германия не должна быть в стороне, надо присоединиться к этому альянсу».

Партнёры Украины обсуждают вопрос о поставках танков на фоне российских заявлений о возобновлении наступления в Запорожской области. Украинское командование настаивает на том, что это пока выглядит как попытки проверить небольшими группами оборону ВСУ на прочность и улучшить тактическое положение на отдельном участке фронта.