В Турции не прекращаются антишведские протесты, вызванные тем, что ранее ультраправый шведский политик Расмус Палудан и его сторонники сожгли Коран перед турецким посольством в Стокгольме.

Участники протестов — как и официальные представители турецкого МИДа — уверены, что шведские власти фактически санкционировали это действие, никак не воспрепятствовав ему.

"Мы хотим особо подчеркнуть, что шведское правительство одобрило эту низость. Мы никак не можем назвать подобное деяние законным или легальным. Такое посягательство на святость любой веры является прямой провокацией и, потворствуя этой провокации, Швеция открыто участвовала в преступлении Палудана. Мы протестуем против этого".

Сожжение Корана осложнило отношения двух стран, и без того непростые в связи со шведской заявкой на вступление в НАТО. Турецкие власти отказались принимать в стране министра обороны Швеции, чей визит был запланирован на ближайшие дни.