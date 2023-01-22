В Стамбуле запущена самая скоростная линия метро в Европе

В Стамбуле запущена самая скоростная в Европе линия метро. Она связала турецкий мегаполис с международным аэропортом в его европейской части.

По заверениям местных властей, поезда будут следовать по новой ветке со скоростью 90-120 км/час.

Выступая на церемонии, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что благодаря реализации этого проекта Турция показала всему миру свою силу и возможности в вопросе строительства метро.

Протяженность линии с подключением к ней новых станций составит 69 километров. Она рассчитана на перевозку восьмисот тысяч пассажиров в день.

Стамбульский международный аэропорт начал работать в 2019 году. Полное завершение его строительства намечено на 2025-й. Он сможет обслуживать ежегодно около 150 млн пассажиров.