Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц приняли в воскресенье в Париже участие в заседаниях франко-германского совета министров и двустороннего совета обороны. Они были приурочены к 60-летию подписания договора о дружбе между двумя странами.

На торжественной церемонии по случаю юбилея Макрон заявил, что Евросоюз должен быть геополитической силой и развивать индустриальную стратегию "Сделано в Европе", а также отметил, что Европа должна стать лидером в развитии новых технологий и искусственного интеллекта.

Макрон и Шольц договорились совместно разработать общие механизмы закупок газа.

А министры внутренних дел подписали соглашение о совместном патрулировании германо-французской границы в целях борьбы с нелегальной миграцией.

Париж и Берлин также снова подтвердили, что будут оказывать Украине поддержку во всех областях так долго, как это потребуется.