Фильм "На Западном фронте без перемен" - лидер по числу номинаций BAFTA

Драма немецкого режиссера Эдварда Бергера "На Западном фронте без перемен" о Первой мировой войне стала в этом году лидером по числу номинаций на премию Британской киноакадемии BAFTA. Она претендует на награды сразу в 14 категориях, в том числе - за лучший фильм и лучшую режиссуру.

Ранее новая экранизация знаменитого антивоенного романа Эриха Марии Ремарка вошла в список самых популярных фильмов года по версии стримингового сервиса Netflix.

Кришненду Маюмдар, председатель BAFTA:"Я думаю, это благодаря мастерству и артистизму. Всё на высоте - игра, сюжет, но то, как он сделан, это абсолютное качество. И выборщики BAFTA отметили эту безупречность и качество".

"На Западном фронте без перемен" - это история о молодых немецких парнях, которые мечтали о долгой и счастливой жизни, красивых девушках и успешной карьере, но под влиянием пропаганды отправились на фронт, в самое пекло сражений...

Феликс Каммерер, актер: "Мы получаем много откликов людей, которые говорят нам: "Это так волнующе - видеть эти кадры из Украины и кадры в этом фильме, они едва различимы". Так что, я думаю, это просто показывает нам, что в принципе ничего не изменилось. В основном, это названия или термины, которые мы используем. Но то, как мы ведем войну, всегда одинаково. И что остается неизменным, как и 100 лет назад, так это ужас и жестокость".

Церемония вручения наград Британской киноакадемии, которую наряду с премией "Золотой глобус" называют генеральной репетицией "Оскара", состоится 19 февраля в Лондоне.