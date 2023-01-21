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мир

"Марш в защиту жизни" в Вашингтоне

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 Вероника Доваль
"Марш в защиту жизни" в Вашингтоне
"Марш в защиту жизни" в Вашингтоне   -   Авторское право  Alex Brandon/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Десятки тысяч противников абортов из разных уголков США провели в пятницу в центре Вашингтона ежегодный "Марш в защиту жизни". Он стал первым после того, как 7 месяцев назад Верховный суд страны закрепил конституционное право на прерывание беременности. Участники акции призвали конгрессменов пресекать попытки ограничить действие законов, направленных против абортов, которые были введены в прошлом году в нескольких штатах.

После того, как американские женщины потеряли конституционное право на аборт, штаты принимают собственные законы, касающиеся этой процедуры. Некоторые из них ввели практически полный запрет на аборты.