Иностранные журналисты на передовой войны в Украине

Съемочная группа Французского телевидения (France Télévisions) стала первой среди иностранных журналистов, побывавших на так называемой "нулевой линии фронта" - передовой войны в Украине.

"Самое страшное, когда идет обстрел, когда стреляет танк, это происходит очень быстро. Когда снаряд летит в нашу сторону, ты его слышишь и у тебя есть доли секунды или несколько секунд, чтобы спрятаться", - говорит этот украинский солдат.

Командир с позывным "Седой" согласился быть проводником для журналистов. Он провел их по окопам, образующим что-то вроде лабиринта и откровенно рассказал о своих эмоциях.

"Да, страшно всем постоянно. Мне тоже очень страшно. Но если кто-то увидит, что я боюсь, они тоже начнут бояться, поэтому я не боюсь", - говорит "Седой".

Солдаты не остаются больше трех дней на этой "нулевой линии", которая постоянно находится под угрозой российских ударов. Корреспонденты прибыли сюда до рассвета, чтобы их не заметили российские военные, которые находятся буквально в нескольких сотнях метров.