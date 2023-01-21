Турция отменила визит министра обороны Швеции

"Визит потерял всякий смысл" – в Турции больше не ждут министра обороны Швеции после того как в субботу в Стокгольме разрешили провести антитурецкую акцию протеста.

Пол Йонсон планировал посетить Анкару 27 января, чтобы обсудить продвижение шведской заявки на членство в НАТО. В Твиттере министр заявил, что решение перенести его приезд было совместно принято на встрече в Рамштайне.

Глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акар выразил сожаление, что власти Швеции "никак не реагируют на отвратительные нападки на президента республики". А по словам пресс-секретаря Реджепа Таипа Эргодана, Стокгольм "поощряет исламофобию и разжигание ненависти".

Речь идёт об акции датско-шведского праворадикального политика Расмуса Палудана, который намеревался сжечь Коран напротив турецкого посольства. В субботу также протестуют противники вступления в Североатлантический альянс.

Недавно гнев Анкары вызвал перформанс прокурдских активистов с повешением манекена, похожего на президента Турции.

С мая прошлого года турки блокируют вступление Швеции и Финляндии в НАТО поскольку эти страны якобы укрывают курдских боевиков.