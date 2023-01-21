English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
Швеция

Турция отменила визит министра обороны Швеции

Access to the comments Комментарии
 Alexander Kazakevich
Ультраправый активист из Дании проводит пикет у посольства Турции в Стокгольме, 21 января 2023 года.
Ультраправый активист из Дании проводит пикет у посольства Турции в Стокгольме, 21 января 2023 года.   -   Авторское право  Fredrik Sandberg/TT News Agency via AP

"Визит потерял всякий смысл" – в Турции больше не ждут министра обороны Швеции после того как в субботу в Стокгольме разрешили провести антитурецкую акцию протеста.

Пол Йонсон планировал посетить Анкару 27 января, чтобы обсудить продвижение шведской заявки на членство в НАТО. В Твиттере министр заявил, что решение перенести его приезд было совместно принято на встрече в Рамштайне.

Глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акар выразил сожаление, что власти Швеции "никак не реагируют на отвратительные нападки на президента республики". А по словам пресс-секретаря Реджепа Таипа Эргодана, Стокгольм "поощряет исламофобию и разжигание ненависти".

Речь идёт об акции датско-шведского праворадикального политика Расмуса Палудана, который намеревался сжечь Коран напротив турецкого посольства. В субботу также протестуют противники вступления в Североатлантический альянс.

Недавно гнев Анкары вызвал перформанс прокурдских активистов с повешением манекена, похожего на президента Турции.

С мая прошлого года турки блокируют вступление Швеции и Финляндии в НАТО поскольку эти страны якобы укрывают курдских боевиков.