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Новая Зеландия

В Новой Зеландии – новый премьер

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 Alexander Kazakevich
Крис Хипкинс ответил на вопросы журналистов у здания парламента в Веллингтоне, 21 января 2022 года.
Крис Хипкинс ответил на вопросы журналистов у здания парламента в Веллингтоне, 21 января 2022 года.   -   Авторское право  AP Photo/Nick Perry

В Новой Зеландии определился будущий глава правительства. Премьерский пост займёт Крис Хипкинс, за него проголосовали депутаты-лейбористы.

Нынешний министр образования, полиции, госслужбы и "лидер" Палаты представителей (т.е. министр по связям с парламентом) стал единственным кандидатом в преемники объявившей о своей отставке Джасинды Ардерн.

Хипкинс также руководил санитарной политикой островного государства во время пандемии COVID-19. В воскресенье он должен получить формальное одобрение партийного верхушки.

Именно Хипкинс поведёт левых на всеобщие выборы в октябре, на которых победу прочат оппозиции.