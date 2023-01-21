В Новой Зеландии – новый премьер

В Новой Зеландии определился будущий глава правительства. Премьерский пост займёт Крис Хипкинс, за него проголосовали депутаты-лейбористы.

Нынешний министр образования, полиции, госслужбы и "лидер" Палаты представителей (т.е. министр по связям с парламентом) стал единственным кандидатом в преемники объявившей о своей отставке Джасинды Ардерн.

Хипкинс также руководил санитарной политикой островного государства во время пандемии COVID-19. В воскресенье он должен получить формальное одобрение партийного верхушки.

Именно Хипкинс поведёт левых на всеобщие выборы в октябре, на которых победу прочат оппозиции.