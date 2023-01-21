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США

Илон Маск ответил в суде за старые твиты

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 Alexander Kazakevich
Илон Маск ответил на вопросы присяжных по делу об "обмане" инвесторов. Судебная зарисовка, 20 января 2023 года.
Илон Маск ответил на вопросы присяжных по делу об "обмане" инвесторов. Судебная зарисовка, 20 января 2023 года.   -   Авторское право  Vicki Behringer via AP

Полчаса под присягой: Илон Маск дал показания по делу о нарушении законодательства о ценных бумагах из-за твитов 2018 года, в которых он размышлял о возможности превратить Tesla в частную компанию.

Миллиардер тогда написал о вероятном делистинге (то есть прекращении торгов на бирже), при котором акционеры получили бы по 420 долларов за акцию, добавив, что "финансирование обеспечено".

По мнению инвесторов, "ложная" и "вводящая в заблуждение" информация спровоцировала колебания цен на акции производителя электрокаров, что привело к убыткам.

В свою защиту Маск заявил присяжным, что если он пишет что-то в Твиттере, "э_то не означает, что люди в это верят или будут действовать соответствующим образом_".

Заседание федерального суда Сан-Франциско продолжится в понедельник.