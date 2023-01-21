Германия медлит с поставками ВСУ Leopard 2

Лидерам оборонных ведомств стран Запада на встрече в Рамштайне не удалось снять разногласия по вопросу о предоставлении современных боевых танков Leopard 2 Украине, находящейся в состоянии войны с Россией. Его обсуждали более 5 часов, но Германия, где недавно сменился министр обороны, пока не приняла решения относительно дополнительной военной помощи Киеву.

Владимир Зеленский, президент Украины: "Да, нам еще придется побороться за поставку современных танков, но с каждым днем становится все более очевидным, что альтернативы нет, что решение о танках должно быть принято".

Вместе с тем США и другие партнеры Украины заявляют, что продолжат оказывать ей помощь столько, сколько потребуется.

Джон Кирби, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома: "Совершенно понятно, почему президент Зеленский, столкнувшись с тем, с чем он столкнулся на Донбассе, и ожидая столкнуться с такими же угрозами в ближайшие недели, хотел бы получить дополнительные танки".

Ранее несколько европейских стран, в частности, Польша, Дания и Финляндия заявили о готовности поставить ВСУ танки Leopard 2, но ни одна из них не может передать их Украине без разрешения их производителя - Германии.