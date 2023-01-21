Хорваты в шоке от евро

После вступления Хорватии в еврозону граждане страны столкнулись с исторически высокой инфляцией. Многие хорваты убеждены, что переход на евро был использован розничными торговцами для необоснованного повышения цен.

Ясна Янкович, пенсионерка из Загреба: "Конечно, все стало дороже. Я только что была в магазине, и цены на все выросли. Они снова округляют цены, ставят, например, 5 евро и 99 центов. Но что поделаешь?"

Дамар Арбанас, пенсионер из Загреба:"Когда я смотрю на продукты первой необходимости, такие как масло, хлеб, молоко, - цены сейчас просто невыносимые. Это не то повышение, о котором нас предупреждали, это 10 или даже 20 процентов".

Потребители говорят, что магазины округляют цены в евро или резко поднимают их, вместо того чтобы просто пересчитать по установленному курсу. Правительство уже объявило о мерах по борьбе с такими торговцами и поставщиками услуг, включая специальные проверки.