Встреча в Рамштайне: вопрос по поставкам Украине танков Leopard пока не решен

По итогам совещания в Рамштайне так и не было принято решение о поставках Киеву современных немецких танков Leopard 2 - либо напрямую из ФРГ, либо, с ее согласия, из других стран, в частности, Польши.

Участники Контактной группы под председательством США по предоставлению военной помощи Украине не пришли к единому мнению по данному вопросу. Однако дискуссии продолжатся. Это подтвердил министр обороны Польши.

Мариус Блащак, министр обороны Польши: "Никаких решений не принято. Сейчас запланированы дальнейшие переговоры в формате live-конференции".

Новый глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус сообщил, что отдал приказ министерству провести ревизию парка танков Leopard, стоящих на вооружении бундесвера. Он так же отметил:

"Мы должны взвесить все "за" и "против", прежде чем принимать такие решения просто так. Не боле того. Я уверен, что в ближайшей перспективе будет принято решение, но я не знаю как это решение будет выглядеть".

Нежелание немцев раздражает многие страны, которые не могут отправить свои танки Leopard в Украину без согласия ФРГ - разработчика и производителя. "Является ли Германия надежным партнером?" - спросили министра обороны США.

Ллойд Остин, министр обороны США: "Они верные союзники. Они были такими очень-очень долгое время, и я искренне верю, что они останутся нашими надежными союзниками в будущем".

Во время встречи Контактной группы украинский президент Владимир Зеленский вновь озвучивал просьбу по танкам. Но пока помощь союзников будет сосредоточена на укреплении ПВО. Так глава американского оборонного ведомства отметил, что новые системы, которые передаются Киеву, "могут спасти бесчисленное количество жизней украинцев".