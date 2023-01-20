США внесут ЧВК "Вагнер" в список крупных транснациональных преступных организаций

Соединенные Штаты внесут ЧВК "Вагнер" в список крупных транснациональных преступных организаций. Об этом объявил спикер Совета национальной Безопасности США Джон Кирби.

Планируется, что это будет сделано на следующей неделе.

Это означает не только введение дополнительных санкций против компании, но и юридическую возможность для властей США преследовать как саму организацию, так и всех, кто с ней ведет бизнес.

По данным британской разведки, на фронте в Украине насчитывается около 50 тысяч "вагнеровцев".