Пять человек стали жертвами стрельбы на востоке Грузии

На востоке Грузии в районе Сагареджо жертвами стрельбы стали пять человек. Бывший военный открыл огонь с балкона своей квартиры, в результате чего погибли соседи и сотрудник полиции.

В МВД Грузии сообщили, что после прибытия спецназа подозреваемый был обнаружен мертвым с огнестрельным ранением в голову.

“Ситуация очень серьезная . выражаю соболезнования семьям. Пять человек погибли, в том числе наш сотрудник. Пять человек получили ранения , один из них находится в тяжелом состоянии на операции", — заявил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.

По данным МВД Грузии, стрелявший мужчин служил в вооруженных силах страны с 2006 по 2021 год. Полиция допрашивает его сына , который был дома, когда началась стрельба, но сумел покинуть квартиру.

Открыто уголовное дело по статьям о предумышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и незаконному приобретению и хранению огнестрельного оружия.