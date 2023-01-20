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Грузия

Пять человек стали жертвами стрельбы на востоке Грузии

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 Ирина Шелудкова
На место происшествия прибыл глава МВД Грузии
На место происшествия прибыл глава МВД Грузии   -   Авторское право  GEGT via EVN

На востоке Грузии в районе Сагареджо жертвами стрельбы стали пять человек. Бывший военный открыл огонь с балкона своей квартиры, в результате чего погибли соседи и сотрудник полиции.

В МВД Грузии сообщили, что после прибытия спецназа подозреваемый был обнаружен мертвым с огнестрельным ранением в голову. 

“Ситуация очень серьезная . выражаю соболезнования семьям. Пять человек погибли, в том числе наш сотрудник. Пять человек получили ранения , один из них находится в тяжелом состоянии на операции", — заявил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури. 

По данным МВД Грузии, стрелявший мужчин служил в вооруженных силах страны с 2006 по 2021 год. Полиция допрашивает его сына , который был дома, когда началась стрельба, но сумел покинуть квартиру.

Открыто уголовное дело по статьям о предумышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и незаконному приобретению и хранению огнестрельного оружия.