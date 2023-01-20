Самый титулованный в мире футболист отправлен в тюрьму

Самый титулованный в мире футболист отправлен в тюрьмуКомментарии
Euronews
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Бразильский футболист Дани Алвес, трехкратный победитель Лиги чемпионов, заключен под стражу в испанской Каталонии.
Спортсмена подозревают в сексуальном насилии над женщиной. Предполагаемое нападение произошло 31 декабря прошлого года на дискотеке в одном из клубов Барселоны.
После дачи показаний судья отказал Алвесу в освобождении под залог.
Сам футболист и его окружение отвергают все обвинения.
Самому титулованному футболисту мира Алвесу 39 лет, с июля 2022 года он выступает за мексиканский клуб "Пумас".