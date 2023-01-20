На аргентинских ранчо коровы гибнут из-за засухи

В результате продолжительной засухи в Аргентине гибнет домашний скот. В провинции Санта-Фе дожди должны были начаться 4 месяца назад. Но за это время одно из местных фермерских хозяйств уже потеряло три тысячи коров.

Владелец ранчо Густаво рассказывает: "Вот здесь вы видите 200 мертвых коров. Мы собрали уже несколько таких куч из десятков животных каждая".

По оценкам экспертов отрасли, если засуха продолжится, то половина всего поголовья коров в аргентине может погибнуть.

Владелец ранчо Пабло уверен: "Если не будет сильных дождей между мартом и апрелем, то мы столкнемся с уникальной для страны продовольственной проблемой".

Еще одним следствием засухи стали частные природные пожары. Ожидается что потери сельскохозяйственной сферы составят около 10 миллиардов долларов, что приведет к снижению ВВП Аргентины.

Засуха в Аргентине продолжается уже три года, в январе она в разной степени затронула половину территории страны.