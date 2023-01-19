Грета Тунберг продолжит борьбу с ископаемым топливом в Давосе

Грета Тунберг продолжит борьбу с ископаемым топливом в ДавосеКомментарии
В четверг Грета Тунберг возвращается в Давос, где в рамках многолетней борьбы климатическими изменениями и ископаемым топливом проведёт дебаты с исполнительным директором Международного энергетического агентства (МЭА).
Название дебатов, организованных в 11.15 по местному времени (14.15 по Москве) в рамках Всемирного экономического форума, - "Относиться к климатическому кризису как к кризису". Шведская экоактивистка принимает в них участие наряду с эквадоркой Хеленой Гуалинга из Амазонии, Ванессой Накате из Уганды и Луизой Нойбауэр из Германии.
В повестке дня дискуссии, на которую также приглашен исполнительный директор МЭА Фатих Бирол, следующие вопросы:
- адекватно ли правительства и компании реагируют на климатический кризис?
- на каком этапе переход к чистой энергии?
- что нужно сделать, чтобы ограничить глобальное потепление 1,5 градусами по Цельсию? - сообщают организаторы.
Четверо молодых активистов приехали в Давос с запущенной на этой неделе петицией, призывающей транснациональные корпорации прекратить добычу ископаемого топлива. К вечеру среды текст собрал более 870 000 подписей.
Euronews продолжает прямую трансляцию с Международного экономического форума в Давосе.
В четверг на Всемирном экономическом форуме также состоялась дисскуссия о готовности к пандемии.
Генеральный директор компании Pfizer заявил, что самой большой проблемой, с которой столкнулась его компания и другие производители вакцин во время пандемии, стлаи политические переговоры.
Альберт Бурла подчеркнул в четверг на заседании группы, что ношение масок, эффективность вакцин или вопросы доставки вакцин были политизированы и являлись постоянным препятствием для производителей вакцин. Он добавил, что протекционизм как результат страха граждан привёл к тому, что правительства закрывали границы, затрудняя экспорт вакцин или ввоз сырья, необходимого для их производства.
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр провел различие между "простительной" политикой государственных лидеров, пытающихся вакцинировать собственное население в преддверии выборов, и "непростительной" политикой политизации общественного здравоохранения. Он сказал, что превращать ношение масок в политический вопрос было "непростительно и глупо". Блэр добавил, что для большинства стран вирус отошел в "зеркало заднего вида", и единственный способ сохранить внимание к нему - это убедить политиков, что "за него голосуют".
Добрый день, Euronews продолжает прямую текстовую трансляцию с Международного экономического форума в Давосе.
Повестка дня этого четверга, 19 января 2023 года:
7.30 по местному времени / 10.30 утра по Москве: брифинг по Украине.
9.00 Давос / 11.00 по Москве: дискуссия по теме "Будущее промышленной политики" с участием Гранта Шаппса
9.30 утра в Давосе / 11.30 по Москве: дискуссия на тему Ransomware: платить или не платить, с участием Катрин Де Болле, исполнительного директора Европола и Кристофера Врея, директора ФБР
10.30 Давос / 13.30 по Москве: беседа с Сатьей Наделлой, генеральным директором Microsoft
11.30 Давос / 14.30 по Москве: специальное выступление Юн Сук Ёля, президента Республики Корея
14:00 Давос / 13:00 по Москве: панельная сессия на тему "Перестройка мира" с участием Кейра Стармера
15:00 Давос / 17:00 по Москве: Находится ли мир в долговой спирали? С участием Хосе Антонио Окампо, министра финансов и государственного кредита Колумбии; Рейчел Ривз и Акселя ван Троценбурга, управляющего директора по операциям, Всемирный банк
17.15 Давос / 20.15 GMT: Пресс-конференция, посвященная созданию Коалиции министров торговли по вопросам климата, с участием министров торговли из Эквадора, Европейского союза, Кении и Новой Зеландии.
Третий день ВЭФ в Давосе. Главное:
- президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров, участвующих в давосском форуме, ускорить принятие решений, чтобы помочь Украине победить
- канцлер Германии Олаф Шольц находится под давлением относительно поставок танков "Леопард" в Украину, но пока не дал на это разрешения. Вместе с тем Шольц пообещал продолжать оказывать военную поддержку Киеву.
- генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом защитить планету от изменения климата.
- более 200 миллионеров и миллиардеров в письме, озаглавленном "Цена экстремального богатства", призвали обложить сверхбогатых людей налогом для сокращения экономического неравенства.
- Корреспондент Euronews Саша Вакулина провела в Давосе дискуссию, посвященную пандемии COVID-19. На полях форума она побеседовала с президентом Польши Анджеем Дудой.
- генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на этой неделе союзники Украины обсудят поставки более тяжелого оружия, чтобы помочь Киеву противостоять российской агрессии.
Помогите нам закончить эту войну как можно скорее
из обращения Владимира Зеленского к участникам ВЭФ в Давосе
Не мы начали эту войну, но мы должны ее закончить
президент Украины Владимир Зеленский
Давос: Обращение президента Украины
Владимир Зеленский выступил перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.
Шольц: Война влияет на всех нас
Канцлер Германии Олаф Шольц выступает на Всемирном экономическом форуме. В начале своей речи он выразил соболезнования семьям погибших в результате катастрофы вертолета в Украине.
"Война влияет на всех нас, цены на энергию выше, чем когда-либо, резко выросла стоимость продуктов и других товаров", - сказал немецкий канцлер.
Еврокомиссар по энергетике: Россия ведет две войны
Россия после вторжения в Украину начала энергетическую войну против Европы, считает еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
"Россия на самом деле открыла две двери: одна - война против Украины, вторая - энергетическая война против Европы", - сказала Симсон, выступая в Давосе, подчеркнув, что ЕС удалось избавиться от энергетической зависимости от РФ и обезопасить себя этой зимой.
Анджей Дуда: "Россия должна быть остановлена"
На полях Всемирного экономического форума в Давосе корреспондент Euronews Саша Вакулина побеседовала с президентом Польши Анджеем Дудой. Полностью интервью можно будет увидеть в программе "Глобальный диалог" на будущей неделе.
"Что важно, во-первых, Россия должна быть остановлена. Агрессору нужно дать отпор. Вот почему мы, как свободный мир, должны поддерживать Украину всеми средствами, в том числе и военными".
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Первая леди Украины Елена Зеленская выступила на пресс-конференции в Давосе, рассказав о ситуации в стране, ударах российской армии по объектам инфраструктуры и необходимой гуманитарной помощи.
"Враг с первых дней войны наносит удары по медицинским учреждениям", - сказала Зеленская.