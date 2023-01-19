"Нет сил продолжать": премьер-министр Новой Зеландии уходит в отставку

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн неожиданно объявила о своём уходе из политики. На пресс-конференции лидер лейбористов заявила, что всеобщие выборы 14 октября пройдут без нее, добавив, что правящая партия имеет "все шансы на победу".

Ожидается, что однопартийцы Ардерн проголосуют за нового лидера до конца месяца.

Я не буду добиваться переизбрания на очередной срок и уйду в отставку с поста главы правительства не позднее 7 февраля. Это были самые насыщенные пять с половиной лет моей жизни, но на моё премьерство выпали и серьёзные испытания. ⟨...⟩ Я знаю, что эта работа требует полной самоотдачи, а мне не удалось заправиться до полного бака, чтобы выполнять мои обязанности на должном уровне. Джасинда Ардерн 40-й премьер-министр Новой Зеландии

С момента избрания самый молодой премьер островного государства и всего региона привлекала внимание мировых СМИ. Уход в декретный отпуск на посту, эмпатия и выражение поддержки мусульманской общине после теракта в мечети Крайстчёрча – левый политик запомнится рядом символических жестов.

В последние месяцы популярность Ардерн снижалась, некоторые новозеландцы критиковали медленное снятие антиковидных ограничений.