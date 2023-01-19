В Риме простились с актрисой Джиной Лоллобриджидой

Италия простилась с Джиной Лоллобриджидой, кинодивой 50-х и 60-х годов прошлого века. Тысячи людей собрались на Пьяцца дель Пополо в Риме, чтобы отдать дань уважения великой актрисе. Она скончалась 16 января в возрасте 95 лет.

Панихида прошла в церкви Санта-Мария-ин-Монтесанто, которую называют "церковью артистов".

Лоллобриджиду будут помнить не только за ее главные роли в многочисленных фильмах, но и за ее более поздний успех в качестве фотографа и дизайнера.

Гроб с телом актрисы будет покоиться в родном городке Лоллобриджиты Субьяко.