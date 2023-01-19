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Чехия

Дезинформация накануне второго тура президентских выборов в Чехии

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 Sophia Khatsenkova
Кандидат в президенты Чехии Петр Павел назвал распространённые смс-сообщения очевидным фейком.
Кандидат в президенты Чехии Петр Павел назвал распространённые смс-сообщения очевидным фейком.   -   Авторское право  Petr David Josek/AP

София Хаценкова, Euronews: 

"Полиция в Чехии расследует рассылку СМС, якобы отправленных отставным генералом и кандидатом в президенты Петром Павелом, который опередил в первом туре президентских выборов миллиардера и экс-премьера Андрея Бабиша. 

В этих сообщениях говорится: "Спасибо за ваш голос в первом туре президентских выборов. Прошу вас прийти в ближайшее отделение армии Чешской Республики, где вы получите необходимое оружие для мобилизации в Украину". 

Полиция просит каждого получателя сообщать об этих  СМС. До сих пор неясно, кто их отправляет и кто их уже получил. 

СМС начали приходить после того, как главный оппонент Петра Павела Андрей Бабиш разместил билборды с текстом, в котором предполагается, что Чешская Республика будет втянута в полномасштабную войну с Россией, если Павел будет избран президентом. 

Бывший председатель Военного комитета НАТО Петр Павел выступил с абсолютной поддержкой военной и гуманитарной помощи, которую Чехия оказывает Украине в борьбе против России

Генерал в отставке, комментируя информацию о билбордах, заявил, что войны начинают не солдаты , а политики, и что все эти сообщения —  очевидный фейк.

Второй тур президентских выборов состоится 27 и 28 января.

Оба кандидата заявили, что не рассчитают на честную борьбу со стороны своих оппонентов.

Журналист • Ирина Шелудкова