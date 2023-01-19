Дезинформация накануне второго тура президентских выборов в Чехии

София Хаценкова, Euronews:

"Полиция в Чехии расследует рассылку СМС, якобы отправленных отставным генералом и кандидатом в президенты Петром Павелом, который опередил в первом туре президентских выборов миллиардера и экс-премьера Андрея Бабиша.

В этих сообщениях говорится: "Спасибо за ваш голос в первом туре президентских выборов. Прошу вас прийти в ближайшее отделение армии Чешской Республики, где вы получите необходимое оружие для мобилизации в Украину".

Полиция просит каждого получателя сообщать об этих СМС. До сих пор неясно, кто их отправляет и кто их уже получил.

СМС начали приходить после того, как главный оппонент Петра Павела Андрей Бабиш разместил билборды с текстом, в котором предполагается, что Чешская Республика будет втянута в полномасштабную войну с Россией, если Павел будет избран президентом.

Бывший председатель Военного комитета НАТО Петр Павел выступил с абсолютной поддержкой военной и гуманитарной помощи, которую Чехия оказывает Украине в борьбе против России

Генерал в отставке, комментируя информацию о билбордах, заявил, что войны начинают не солдаты , а политики, и что все эти сообщения — очевидный фейк.

Второй тур президентских выборов состоится 27 и 28 января.

Оба кандидата заявили, что не рассчитают на честную борьбу со стороны своих оппонентов.