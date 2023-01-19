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Обвинения Алеку Болдуину

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 Кнарик Хачатрян
Актёр и продюсер Алек Болдуин
Актёр и продюсер Алек Болдуин   -   Авторское право  Evan Agostini/2022 Invision

Алеку Болдуину будет предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве. В октябре 2021 года в Нью-Мексико он застрелил оператора Галину Хатчинс во время съемок фильма "Ржавчина". Болдуин, актёр и продюсер картины, выстрелил из пистолета, который должен был содержать только холостые патроны, но пули оказались настоящими. В течение нескольких месяцев ходили всевозможные спекуляции о его ответственности. 

Обвинениябудут предъявлены также Ханне Гутьеррес Рид, которая была ответственна за протокол безопасности. Оба могут быть приговорены к 18 месяцам лишения свободы.