Обвинения Алеку Болдуину

Алеку Болдуину будет предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве. В октябре 2021 года в Нью-Мексико он застрелил оператора Галину Хатчинс во время съемок фильма "Ржавчина". Болдуин, актёр и продюсер картины, выстрелил из пистолета, который должен был содержать только холостые патроны, но пули оказались настоящими. В течение нескольких месяцев ходили всевозможные спекуляции о его ответственности.

Обвинениябудут предъявлены также Ханне Гутьеррес Рид, которая была ответственна за протокол безопасности. Оба могут быть приговорены к 18 месяцам лишения свободы.