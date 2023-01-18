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Украина

На месте крушения вертолета с руководством МВД Украины завершены спасательные работы

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 Euronews
Место падения вертолета
Место падения вертолета   -   Авторское право  Euronews

Под Киевом завершены поисково-спасательные работы на месте катастрофы вертолета с руководством МВД Украины. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). По ее данным в результате катастрофы погибли 14 человек, в том числе один ребенок. 25 человек пострадали, среди них 11 детей. 

Правоохранители рассматривают три основных версии случившегося: нарушение правил полета техническая неисправность, умышленое уничтожение вертолета.

Вертолет упал в Броварах к западу от столицы, в жилом районе, рядом с детским садом. На борту находился министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин, госсекретарь Юрий Лубкович и члены экипажа. Все они погибли. Другие жертвы и пострадавшие - воспитанники и сотрудники детского сада. 

Как заявили в офисе президента Украины, чиновники направлялись " в одну из "горячих" точек на фронте. Денису Монастырскому было 42 года.