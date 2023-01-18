Вулкан-ледник Снайфедльсйокудль в Исландии тает

На полуострове Снайфедльснес в западной Исландии, в одноименном заповеднике, находится покрытый ледником вулкан Снайфедльсйокудль. В своё время писатель Жюль Верн избрал его кратер в качестве отправной точки для героев своего романа "Путешествие к центру Земли". Но сейчас Снайфедльсйокудль в опасности.

Хакон Асгейрссон, рейнджер национального парка Снайфедльсйокудль:

"В последние годы на самом деле вы можете видеть очень чёткие доказательства того, что ледник значительно уменьшается в размерах".

Для некоторых людей, живущих здесь, Снайфедльсйокудль имеет почти культовое значение.

Сэмундур Кристьянссон - житель близлежащего города Риф:

"Здесь, во многих местах, к северу и югу от ледника, люди чувствуют прилив сил - возможно, поток энергии, исходящий от ледника. Исчезнет ли эта энергия, когда ледника не будет? Я не знаю".

В 2019 году, после бурения в Снайфедльсйокудле и оценки других параметров, исландское метеорологическое бюро предсказало, что большая часть ледника, вероятно, прекратит своё существование к середине века. В 1910 году его площадь составляла 22 кв. км, в 2019 году - 10 кв. км.