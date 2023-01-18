Французы готовятся к забастовкам

Французы готовятся к забастовкамКомментарии
В преддверии масштабных протестов во Франции против грядущей пенсионной реформы сотни человек вышли во вторник на факельный марш в Марселе. В четверг закроются школы и некоторые предприятия, перестанет работать общественный транспорт.
Национальная железнодорожная компания сообщила об отмене большинства поездов и пригородных электричек. Парижское метро откроется только в час пик. В аэропорту Орли отменен каждый пятый рейс.
70% учителей начальных школ не выйдут на работу. Многие школы будут полностью закрыты.
К забастовкам присоединяться работники электростанций, нефтеперерабатывающих заводов.
Более 10 000 полицейских и жандармов будут обеспечивать порядок на демонстрациях по всей Франции. 3 500 будут задействованы только в Париже.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн считает повышение пенсионного возраста социально справедливым проектом.
Надо заметить, что в 2010 году экс президент Николя Саркози предлогал аналогичную реформу. Социалист Оливье Дюссо был резко против изменений в трудовом законодательстве, но после назначения на пост министра труда он разрабатывает этот закон и готовится представить его перед Ассамблеей.