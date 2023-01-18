Финляндия начнет добывать уран – первой в ЕС

Финляндия начнет добывать уран – элемент, который используется как топливо для атомных электростанций. На данный момент уран не добывают ни в одной стране Евросоюза.

Государственная компания Terrafame объявила о планах начать добычу урана на руднике Талвиваара в районе Соткамо к лету 2024. Сейчас там добывают в основном никель и кобальт, используемые при производстве батарей для электроавтомобилей.

По данным предприятия, в килограмме поднимаемой из-под земли руды содержится около 17 миллиграммов урана, и до этого момента его относили к производственным отходам. В Terrafame ожидают, что смогут получать около 200 тонн урана ежегодно.

Инвестиции в проект составили примерно 20 миллионов евро. Предполагается, что добытый уран будет экспортироваться за границу.