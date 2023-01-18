Зеленский - участникам форума в Давосе

Участники Всемирного экономического форума в Давосе почтили минутой молчания память жертв крушения вертолета, в результате которого погибли министр внутренних дел Украины и еще 13 человек. Минута молчания была объявлена по просьбе украинского президента Владимира Зеленского, который выступил перед собравшимися по видеосвязи.

Зеленский призвал мир ускорить принятие решений, которые помогут Украине противостоять российской агрессии:

"Мобилизация мира должна опередить очередную военную мобилизацию нашего общего врага. Оснащение Украины средствами ПВО должно опередить следующие ракетные удары России. Поставки западных танков должны опередить очередное вторжение в Украину российских танков. Восстановление безопасности и мира в Украине должно опережать атаки России на безопасность и мир в других странах", — сказал Зеленский.

Далеко от Давоса, в Санкт-Петербурге, российский президент Владимир Путин посетил Обуховский оружейный завод и похвалил рабочих за единство, сплоченность и мужество в деле продвижения российского ракетостроения.

"Все это создает основу для нашего эффективного развития и для победы. Она обеспечена, у меня нет в этом никаких сомнений. Наше производство (ракет ПВО) сопоставимо с мировым производством. Поэтому нам есть на что опереться, и все это не может не вселять уверенность в том, что победа будет за нами", - сказал Путин.

Он приехал в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях, приуроченных к 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Работникам оборонного-промышленного комплекса он пообещал отсрочку от призыва.