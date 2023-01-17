Стрельба на КПП в Израиле

Армия Израиля объявила о предотвращении теракта и убийстве предполагаемого террориста. Это произошло у блокпоста в окрестностях Хальхуля близ Хеврона.

Убитый – 40-летний палестинец. Цахал сообщает, что он начал стрелять по военнослужащим из пистолета-пулемёта и был убит ответным огнём. Согласно официальным данным, это был офицер полиции Палестинской автономии, которого израильские власти считали боевиком группировки «Фронт освобождения Палестины», – она признана террористической рядом стран мира.

Организация опубликовала заявление, в котором назвала убитого «своим шахидом».