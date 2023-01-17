Давос: в центре внимания Украина

В Давосе проходит второй день Всемирного экономического форума. Как следует из его официальной программы, сегодня в центре внимания дискуссий будут перспективы войны в Украине и восстановления страны.

В первой половине дня запланировано выступление первой леди Украины Елены Зеленской. Затем слово возьмет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Во второй половине дня будут организованы дебаты с участием министров из Украины, Германии и Финляндии о перспективах конфликта и восстановления страны. Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Франсуаза Рено-Бассо также будет участвовать в обсуждениях.

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