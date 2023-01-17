Давос: в центре внимания Украина

Давос: в центре внимания УкраинаКомментарии
В Давосе проходит второй день Всемирного экономического форума. Как следует из его официальной программы, сегодня в центре внимания дискуссий будут перспективы войны в Украине и восстановления страны.
В первой половине дня запланировано выступление первой леди Украины Елены Зеленской. Затем слово возьмет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Во второй половине дня будут организованы дебаты с участием министров из Украины, Германии и Финляндии о перспективах конфликта и восстановления страны. Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Франсуаза Рено-Бассо также будет участвовать в обсуждениях.
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Елена Зеленская: "Мы не можем допустить повторения Чернобыля"
"Украина вляется одной из главных тем форума в Давосе-2023, - написала в своём Твиттере первая леди Украины Елена Зеленская. - Мы не можем оправиться после российского удара по Днепру. Обсудили текущую ситуацию с уважаемым профессором Клаусом Швабом. Я верю, что мировой бизнес услышит нас и откликнется на необходимость восстановления - как Днепра, так и десятков других городов".
Елена Зеленская
И реакция Европы на войну - это последний пример того, как наш Союз объединяется, когда это имеет наибольшее значение. Возьмем, к примеру, энергетику. Еще год назад Европа испытывала огромную зависимость от российского ископаемого топлива, создававшуюся десятилетиями. Это делало нас уязвимыми к сокращению поставок, росту цен и манипуляциям Путина на рынке. Менее чем за год Европа преодолела эту опасную зависимость. Мы заменили около 80% российского трубопроводного газа.
Урсула фон дер Ляйен
Фон дер Ляйен - украинцам: "Европа всегда будет на вашей стороне"
"Я могу заверить вас, что Европа всегда будет на вашей стороне, - заявила во вторник, обращаясь к участникам форума в Давосе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. - Многие сомневались, что эта поддержка будет столь непоколебимой. Но сегодня европейские страны все чаще поставляют Украине необходимое оружие. Мы принимаем около 4 миллионов украинцев в наших городах, домах и школах".
Глава Еврокомиссии также отметила, что страны ЕС "ввели самые жесткие санкции за всю историю человечества" в отношении Москвы. В результат, по словам фон дер Ляйен, экономика России оказалась в десятилетнем упадке, а ее промышленность лишена всех современных критически важных технологий.
"Европа сплотилась, когда это имело наибольшее значение", - Урсула фон дер Ляйен в обращении к участникам форума в Давосе. Следите за прямой трансляцией.