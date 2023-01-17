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Украина

Поставки оружия Украине

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 Euronews
Немецкий "Леопард 2" стоит на вооружении нескольких стран, которые готовы отправить их Украине, но ждут разрешения Берлина
Немецкий "Леопард 2" стоит на вооружении нескольких стран, которые готовы отправить их Украине, но ждут разрешения Берлина   -   Авторское право  Michael Sohn/AP2011

Лондон призывает Германию разрешить отправку Киеву современных танков "Леопард-2". Ранее Великобритания первой из западных стран приняла решение передать Украине свои танки, "Челленджер-2".

Пока украинские солдаты широко используют британскую артиллерию, поставки которой также обещают увеличить.

"Мы впечатлены, однозначно. Очень хвалиться и не хочется, но поражены серьёзные цели, и пехота врага, всё нормально, работаем".

Президент Украины благодарит западные страны за новую помощь; о некоторых поставках Владимир Зеленский договаривался с западными лидерами лично.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"То, что произошло в Днепре, то, что Россия готовит новую попытку перехватить инициативу в войне, то, что характер боевых действий на фронте требует новых решений по оборонным поставкам — всё это только подчёркивает, как важно координировать наши усилия, усилия всех участников коалиции по защите Украины и свободы".

Тем временем около ста украинских военных прибыли в США, где должны пройти курс обучения использованию системы ПВО "Пэтриот". О принципиальном согласии передать эти комплексы, чего Киев долгое время настойчиво добивался, было объявлено в конце декабря. А в начале недели в конгрессе заявили, что окончательные сроки поставок зависят только от того, когда украинские зенитчики завершат обучение.

На этом фоне украинские добровольцы эвакуируют мирных жителей их окрестностей Соледара в Донецкой области, который в последние дни стал ареной интенсивных боёв. Сообщается, что в целях безопасности людей вывозят по ночам.