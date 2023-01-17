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Испания

"Луминариас": коня на скаку через горящий костёр

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 Euronews
Задача наездника — заставить лошадь преодолеть естественный страх перед огнём
Задача наездника — заставить лошадь преодолеть естественный страх перед огнём   -   Авторское право  Manu Fernandez/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Коня на скаку через горящие костры: в испанской деревне Сан-Бартоломе-дес-Пинарес после "ковидного" перерыва возобновился фестиваль "Луминариас". Его проводят в середине января, ко дню святого Антония, покровителя домашних животных.

Действо начинается после заката. Всадники должны подвести своих коней как можно ближе к кучам горящего хвороста. Считается, что окутывающий их дым очистит и животное, и человека на весь будущий год.

Организаторы утверждают, что травмы и среди всадников, и среди лошадей случаются чрезвычайно редко.