"Луминариас": коня на скаку через горящий костёр

Коня на скаку через горящие костры: в испанской деревне Сан-Бартоломе-дес-Пинарес после "ковидного" перерыва возобновился фестиваль "Луминариас". Его проводят в середине января, ко дню святого Антония, покровителя домашних животных.

Действо начинается после заката. Всадники должны подвести своих коней как можно ближе к кучам горящего хвороста. Считается, что окутывающий их дым очистит и животное, и человека на весь будущий год.

Организаторы утверждают, что травмы и среди всадников, и среди лошадей случаются чрезвычайно редко.