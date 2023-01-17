Руны написанные 2000 лет назад

Норвежские археологи обнаружили, возможно, самый древний рунический камень.

Специалисты полагают, что надпись была сделана около 2000 лет назад и представляет собой образец самой ранней скандинавской письменности.

Восемью рунами на коричневом песчанике нацарапано слово "Идиберуг"

Обычно викинги устанавливали подобные камни на могилах, поэтому ученые предположили, что эта надпись обозначает имя умершего.

Находка на несколько веков старше считавшейся ранее самой древней рунической надписи на гребне из оленьего рога, обнаруженной в Дании.