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мир

ФРГ: новый министр обороны Борис Писториус обещает сделать армию сильной

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 Euronews
Борис Писториус
Борис Писториус   -   Авторское право  Moritz Frankenberg/dpa via AP

Новый министр обороны Германии Борис Писториус будет приведен к присяге в четверг 19 января. На посту главы ведомства он сменит Кристину Ламбрехт, которая подала в отставку на фоне серии скандалов и критики в ее адрес.

Писториус намерен адаптировать бундесвер к новым реалиям в связи с развязанной Россией войной против Украины.

Борис Писториус, будущий глава минобороны ФРГ: "Задачи, которые стоят перед немецким бундесвером огромны. Армия может всегда рассчитывать на меня и быть уверена, что я буду защищать ее, когда это будет необходимо".

Писториус, который проходил военную службу в Бундесвере в начале 80-х годов прошлого века, является уроженцем Оснабрюка, как и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Олаф Шольц, канцлер Германии: "Он не только друг и хороший политик, но и человек, который имеет большой опыт в политике безопасности, который очень открыто и тесно работал с бундесвером, в том числе и на своей предыдущей должности, и который также обладает силой и спокойствием, необходимыми для такой большой задачи с учетом нынешнего времени".

В Twitter Шольц, в частности, написал: "Я рад, что выдающийся политик нашей страны Борис Писториус станет новым министром обороны". По мнению Шольца, именно такой человек нужен бундесверу. 

Политические оппоненты обращают внимание на нехватку военного опыта у Писториуса: до руководства МВД Нижней Саксонии он был муниципальным служащим, некоторое время занимал пост мэра Оснабрюка.