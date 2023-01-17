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мир

Снегопады нарушили дорожное движение в Хорватии и Австрии

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 Euronews
Снег в Тироле
Снег в Тироле   -   Авторское право  Matthias Schrader/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

В Хорватии после необычайно теплого начала зимы выпал первый снег. В основном в регионах Лика и Горски-Котар.

В других частях страны, особенно на юге, идет сильный дождь, сопровождаемый сильным южным ветром сирокко.

Из-за тумана видимость снижена во внутренних и северных районах Хорватии.

В связи с зимними условиями движения на некоторых государственных и окружных дорогах, в частности в Лике и Горски-Котаре, действует запрет на движение грузовых автомобилей с прицепами.

Сильный снегопад на юге Австрии привел к дорожно-транспортным происшествиям, пробкам и перебоям с электричеством.

Около 13 тысяч потребителей в южной федеральной земле Каринтия остались без света. В течение дня энергоснабжение было восстановлено в большей части домохозяйств.

Несколько грузовиков застряли на перевале Пак на автостраде А2 в Штирии, некоторые дороги были закрыты из-за упавших деревьев.

Кроме того, власти призвали избегать общественных парков из-за риска падения веток под тяжестью снега.