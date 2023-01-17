Шведскую экоактивистку Грету Тунберг унесли с акции протеста в Лютцерате

Шведская экоактивистка Грета Тунберг и другие демонстранты провели несколько часов в полиции после того, как были задержаны во время протеста против расширения угольного карьера на западе ФРГ.

"Группу манифестантов вывезли автобусом из опасной зоны, потому что они подошли к краю шахты. У активистов проверили документы и отпустили", — сообщил представитель местной полиции.

Грету стражи порядка аккуратно несли на руках. Сопротивления девушка не оказывала. Демонстрации рядом с Лютцератом проходят с 11 января.

Экоактивисты считают, что разработка угольной шахты помешает стране достичь своих климатических целей и выполнить международные обязательства.

В правительстве Германии в ответ заявляют, что не отказываются от планов полностью прекратить добычу и использование бурого угля к 2030-му году.