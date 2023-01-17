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Бразилия

В Бразилии усиливают охрану столицы

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 Euronews
Сторонники Жаира Болсонару
Сторонники Жаира Болсонару   -   Авторское право  Eraldo Peres/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Власти бразильской столицы объявили о новых мерах безопасности в центре города, прежде всего в правительственном квартале, который подвергся нападению 8 января. Обещают минимум вдвое увеличить число стражей порядка. Также сообщается, что в понедельник был задержан ещё один человек, которого подозревают в организации погромов.

Расследование ведётся и в отношении экс-президента Жаира Болсонару, чьи сторонники и штурмовали правительственные здания. Его обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам, но сам он это категорически отрицает.