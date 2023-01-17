В Бразилии усиливают охрану столицы

Власти бразильской столицы объявили о новых мерах безопасности в центре города, прежде всего в правительственном квартале, который подвергся нападению 8 января. Обещают минимум вдвое увеличить число стражей порядка. Также сообщается, что в понедельник был задержан ещё один человек, которого подозревают в организации погромов.

Расследование ведётся и в отношении экс-президента Жаира Болсонару, чьи сторонники и штурмовали правительственные здания. Его обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам, но сам он это категорически отрицает.