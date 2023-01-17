Непогода в Европе: снегопады в Испании и наводнения в Финляндии

Непогода в Европе: снегопады в Испании и наводнения в ФинляндииКомментарии
После сильных снегопадов на севере Пиренейского полуострова Испания и Португалия ждут новые погодные катаклизмы. В связи с похолоданием испанское метеорологическое агентство повысило уровень погодной опасности на большей части территории страны. На севере Испании сильные ветры и внезапные снегопады уже привели к хаосу:
— Чудесная ночь, но мы здесь застряли.
—Без зимних покрышек мы не сможем проехать.
Франция, Ирландия и Великобритания также испытали на себе удары ледяной стихии. На западе Англии резкое похолодание наступило сразу же после установившихся здесь непривычно высоких температур.
В Финляндии этой зимой средняя температура на 3-6 градусов выше обычной. Потепление воздуха привело к таянию снега, что в сочетании с проливными дождями обернулось широкомасштабными наводнениями.