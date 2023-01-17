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Украина

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович подал в отставку из-за слов о трагедии в Днепре

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 Михаил Саленков
Разрушенный в результате российского авиаудара дом в Днепре
Разрушенный в результате российского авиаудара дом в Днепре   -   Авторское право  Evgeniy Maloletka/AP

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович написал заявление об увольнении.

Это произошло после его заявления о трагедии в Днепре, вызвавшего широкий резонанс. Советник украинского президента в прямом эфире сказал, что ракету сбили украинские силы ПВО, после чего она упала на жилой дом.

"Её сбили, она упала на подъезд. Она взорвалась, когда упала", - заявил Арестович в беседе с ведущим эфира Марком Фейгиным.

В Офисе генпрокурора Украины считают, что удар по дому был нанесён российской крылатой ракетой Х-22. Минобороны РФ уверяет, что наносит удары только по военным объектам и объектам энергетики.

"Ракетный удар был прямой. Никакого ПВО", – уточнил позже мэр Днепра Борис Филатов. 

Заявление об увольнении Арестович опубликовал в социальной сети Фейсбук: "Написал заявление об уходе. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, следовательно, в отставку".

Реакции от Офиса президента Украины пока не последовало.

Ранее советник украинского лидера принес в соцсетях извинения пострадавшим и родственникам погибших.

"Я допустил серьёзную ошибку в прямом эфире, <...> впредь буду строже относиться к информации, которую озвучиваю. Я приношу искренние извинения пострадавшим и их родственникам, жителям Днепра и всем, кого глубоко ранила моя преждевременная ошибочная версия причины удара российской ракеты в жилой дом", - написал Арестович.

При этом советник президента отметил, что "уровень хейта" в его адрес "не сопоставим с последствиями ошибки в эфире", хотя, по его мнению, "это не принесло ни репутационных, ни юридических последствий для Украины".

14 января во время массированного обстрела украинских городов российскими войсками одна из ракет попала в девятиэтажный жилой дом в административном центре Днепропетровской области и полностью разрушила одну из его секций. Спасательные работы продолжались на месте взрыва всю ночь.

Мэр города Борис Филатов сообщил во вторник, что число погибших в результате трагедии возросло до 44 человек.