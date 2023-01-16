Трагедия в Днепре: Зеленский осудил "трусливое молчание" российского народа

Трагедия в Днепре: Зеленский осудил "трусливое молчание" российского народаКомментарии
До 30 возросло число погибших в результате российского ракетного удара по жилому дому в Днепре, где проживало около 1700 человек, 75 получили ранения.
Спасатели продолжают поиски выживших. Пропавшими без вести считаются более 30 жильцов.
Владимир Зеленский сообщил, что спасти удалось 39 человек, в том числе 6 детей. По словам президента, поисковая операция будет продолжаться столько, сколько будет хоть малейший шанс спасти жизнь.
Накануне Зеленский обратился к российскому народу.
Киев, Харьков и Одесса также пострадали в субботу в результате ударов, которые, по словам Москвы, были направлены против военной и критически важной инфраструктуры. Прошло две недели с момента последней волны российских атак на энергосистему Украины.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, как ожидается, отправится на этой неделе в Украину для обеспечения постоянного присутствия экспертов на всех атомных объектах страны.
Как говорится в заявлении агентства, этот шаг "значительно активизирует усилия МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии во время текущего военного конфликта".