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Украина

Трагедия в Днепре: Зеленский осудил "трусливое молчание" российского народа

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 Euronews
Разбор завалов и поиски выживших в Днепре
Разбор завалов и поиски выживших в Днепре   -   Авторское право  Evgeniy Maloletka/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

До 30 возросло число погибших в результате российского ракетного удара по жилому дому в Днепре, где проживало около 1700 человек, 75 получили ранения.

Спасатели продолжают поиски выживших. Пропавшими без вести считаются более 30 жильцов.

Владимир Зеленский сообщил, что спасти удалось 39 человек, в том числе 6 детей. По словам президента, поисковая операция будет продолжаться столько, сколько будет хоть малейший шанс спасти жизнь.

Накануне Зеленский обратился к российскому народу.

Ваше трусливое молчание, попытка "переждать" то, что происходит, закончатся только тем, что однажды эти же террористы придут и за вами. Зло очень чувствительно к трусости. Зло всегда запоминает тех, кто его боится или пытается сторговаться. И когда оно придет за вами, некому будет вас защищать
Владимир Зеленский
президент Украины

Киев, Харьков и Одесса также пострадали в субботу в результате ударов, которые, по словам Москвы, были направлены против военной и критически важной инфраструктуры. Прошло две недели с момента последней волны российских атак на энергосистему Украины.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, как ожидается, отправится на этой неделе в Украину для обеспечения постоянного присутствия экспертов на всех атомных объектах страны.

Как говорится в заявлении агентства, этот шаг "значительно активизирует усилия МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии во время текущего военного конфликта".