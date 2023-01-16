Днепр: "нападения на мирных жителей - военные преступления"

Число погибших в результате удара по жилой многоэтажке в Днепре продолжает расти. По данным мэрии, разрушены 236 квартир. Из-под завалов извлечены 40 тел погибших; 30 человек всё ещё числятся пропавшими без вести. Все они находились в этом здании, в которое в субботу попала российская ракета, Это стало одним из самых смертоносных нападений такого рода с начала войны.

Премьер-министр Швеции, которая приняла председательство в ЕС, был категоричен:

"В результате этого ужасного нападения погибли или были ранены невинные гражданские лица, в том числе дети. Позвольте мне прояснить ситуацию: преднамеренные нападения на мирных жителей являются военными преступлениями. Виновные в совершении военных преступлений будут привлечены к ответственности", - сказал Ульф Кристерссон.

Москва ответственность за нападение отрицает, утверждая, что в здание попалa противоракетa украинской системы ПВО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил:

"Российские Вооруженные Силы не наносят ударов по жилым домам или по объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по военным целям. Очевидным или замаскированным".

Пока украинская армия ждет прибытия новых западных танков и другой бронетехники, минобороны РФ распространяет видеокадры руин украинского Соледара. Российское командование и группа наёмников Вагнера утверждают, что взяли город - Украина уверяет, что на улицах Соледара до сих пор идут бои.