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Франция

Париж и Страсбург солидарны с иранскими манифестантами

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 Euronews
Манифестация солидарности с иранскими протестами у стен Европарламента в Страсбурге, 16 января 2023 г.
Манифестация солидарности с иранскими протестами у стен Европарламента в Страсбурге, 16 января 2023 г.   -   Авторское право  Jean-Francois Badias/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

"Прекратить казни в Иране!" и "Женщины - жизнь - свобода" - эти лозунги высветились в понедельник вечером на Эйфелевой башне. 

В Парижской акции в поддержку иранцев, вот уже четыре месяца протестующих против ущемления режимом их основополагающих прав, приняла участие мэр Анн Идальго. В октябре Махса Амини, погибшая в Тегеране из-за того, что неправильно носила хиджаб, стала посмертно почётным гражданином французской столицы.

В Страсбурге в манифестации, приуроченной к 44-й годовщине с того дня, как последний иранской шах покинул страну, где вскоре свершилась исламская революция, приняли участие до 12 тысяч человек.

Безнаказанности быть не может. Ваш призыв "Женщины, жизнь, свобода" был услышан во всех уголках земного шара. Вы на правильной стороне истории, и вы будете творить историю!
Роберта Метсола
председатель Европарламента

Манифестанты хотели бы, чтобы Евросоюз занял более жёсткую позицию в отношении Тегерана, объявив Корпус стражей исламской революции террористической организацией.

На этой неделе на пленарном заседании Европарламент обсудит возможный ответ на продолжающиеся уже четыре месяца манифестации в Иране, в ходе подавления которых погибли, по данным неправительственных организаций, более 500 человек.