Париж и Страсбург солидарны с иранскими манифестантами

Париж и Страсбург солидарны с иранскими манифестантамиКомментарии
"Прекратить казни в Иране!" и "Женщины - жизнь - свобода" - эти лозунги высветились в понедельник вечером на Эйфелевой башне.
В Парижской акции в поддержку иранцев, вот уже четыре месяца протестующих против ущемления режимом их основополагающих прав, приняла участие мэр Анн Идальго. В октябре Махса Амини, погибшая в Тегеране из-за того, что неправильно носила хиджаб, стала посмертно почётным гражданином французской столицы.
В Страсбурге в манифестации, приуроченной к 44-й годовщине с того дня, как последний иранской шах покинул страну, где вскоре свершилась исламская революция, приняли участие до 12 тысяч человек.
Манифестанты хотели бы, чтобы Евросоюз занял более жёсткую позицию в отношении Тегерана, объявив Корпус стражей исламской революции террористической организацией.
На этой неделе на пленарном заседании Европарламент обсудит возможный ответ на продолжающиеся уже четыре месяца манифестации в Иране, в ходе подавления которых погибли, по данным неправительственных организаций, более 500 человек.