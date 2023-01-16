Активисты "уводят" рекламу автопрома

В ряде европейских городов в разных странах, в том числе в Бельгии, Британии, Германии и Франции, активисты по борьбе с изменением климата залепили рекламные щиты автопроизводителей своими плакатами в рамках скоординированной кампании, направленной на то, чтобы привлечь внимание к воздействию этого сектора на окружающую среду.

В Брюсселе акция была приурочена к проходящему на этой неделе Международному автосалону, который отмечает своё 100-летие. Она направлена в частности против вводящей в заблуждение рекламы и агрессивной тактики лоббирования, используемых в частности компаниями Toyota и BMW. В 2022 году Toyota заняла 10-е место среди худших компаний в мире по версии InfluenceMap за своё антиклиматическое лоббирование, - это плохой рейтинг для любого производителя автомобилей. За за ней следует BMW, занявшая 16-е место в общем зачете.

"Реклама тах больших негабаритных автомобилей, которая красуется на их щитах в Брюсселе, не упоминают о влиянии этих машин на климат, - говорит Тона Мерриман, активист организации Brandalism . - Так что все довольно просто. Поверх рекламы автомобиля мы наклеиваем информацию о вреде, который они наносят климату, французы называют это "уводом оригинальной рекламы".

Акция была организована Extinction Rebellion совместно с группами Subvertisers’ International и Brandalism. В Лондоне, Берлине, Франкфурте, Париже и других городах появилось более 400 их щитов. Активисты говорят, что хотят более жёсткой государственной политики по регулированию вводящей в заблуждение рекламы экологически вредных товаров и продуктов.

Ганс фон дер Брели, Euronews:

"В автомобильном секторе пока достигнуто лишь очень небольшое сокращение выбросов CO2. Статистика говорит сама за себя: отсюда и подобные акции здесь, в Брюсселе".