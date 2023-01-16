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Италия

Джорджа Мелони: "Мы расскажем наши детям, что мафию можно победить"

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 Euronews
Джорджа Мелони в Палермо со следователями и карабинерами, задержавшими Маттео Массина Денаро, 16 января 2023 г.
Джорджа Мелони в Палермо со следователями и карабинерами, задержавшими Маттео Массина Денаро, 16 января 2023 г.   -   Авторское право  Valeria Ferraro/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

"Я мог бы заполнить кладбище людьми, которых убил", - любил похвастаться Маттео Мессина Денаро, главарь сицилийской мафии, задержанный в понедельник в Палермо.

Босса Cosa Nostra, правившего в провинции Трапани на западе Сицилии, разыскивали 30 лет и задержали в одной из клиник Палермо, где он проходиол лечение от рака под вымышленным именем.

Приговоренный к нескольким пожизненным срокам, Денаро, как сообщили СМИ, совершил свое первое убийство в возрасте 18 лет, среди его многочисленных жертв - беременная девушка и ребенок. Он - один из тех, кто организовал взрыв судьи Фальконе.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, узнав о новости, немедленно прибыла в Палермо и лично поздравила тех, кто годами выслеживал мафиози и принимал участие в его задержании.

"Это праздник для нас: мы расскажем нашим детям, что мафию можно победить"
Джорджа Мелони
премьер-министр Италии

Президент Италии Серджио Маттарелла, чей брат Пирсанти (в то время глава региона Сицилия) был застрелен мафией в январе 1980 года, также поздравил полицию.