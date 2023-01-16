В Италии арестован глава "Коза ностра" после 30 лет бегства

После 30 лет пребывания в бегах в Италии арестован самый разыскиваемый преступник - босс мафии Маттео Мессина Денаро.

Он был задержан в частной клинике в Палермо на Сицилии, где проходил лечение. Как сообщает гостелевидение Италии, Мессина Денаро сразу после ареста был доставлен в секретное место.

Когда он был объявлен в розыск ему было 30, сейчас ему 60 лет. Мессина Денаро, имевший власть в портовом городе Трапани на западе Сицилии, считался главным боссом сицилийской "Коза ностра", даже находясь в бегах.

Арестованный мафиози Маттео Мессина Денаро Carabinieri/AP

Он был последним из трех давно скрывавшихся от правосудия боссов мафии высшего уровня, которые десятилетиями избегали поимки.

Мессине Денаро, которого заочно судили и признали виновным в десятках убийств, грозит несколько пожизненных сроков.

Он должен быть заключен в тюрьму за два взрыва на Сицилии в 1992 году, в результате которых были убиты высокопоставленные прокуроры по борьбе с мафией Джованни Фальконе и Паоло Борселлино. Среди других жестоких преступлений, за которые он был осужден, - убийство маленького сына мафиози, который был задушен, а его тело растворено в чане с кислотой.

Арест в понедельник произошел спустя 30 лет и один день после задержания осужденного "босса боссов" Сальваторе "Тото" Риины в квартире в Палермо после 23 лет бегства.