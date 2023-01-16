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Германия

Отставка министра обороны Германии

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 Viktoria Sinkevich
Кристина Ламбрехт
Кристина Ламбрехт   -   Авторское право  Philipp Schulze/(c) Copyright 2022, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт подала прошение об отставке. 

В своём аккаунте она написала о " Многомесячном внимании СМИ" к ее персоне, что практически не позволяло освещать и обсуждать положение военных, бундесвера и изменение политики безопасности в интересах граждан Германии.

В последнее время деятельность и высказывания Ламбрехт постоянно подвергались жесткой критике. Оппоненты обвиняли министра в недостатке опыта, неумении выступать на публике, недостаточном оснащение бундесвера и частых поломках военной техники. Также к скандалу привели фото ее сына в армейском вертолете во время командировки министра. 

Негодование публики вызвало новогоднее видео, где на фоне праздничных фейерверков Ламбрехт говорила о ситуации в Украине, добавив, что она получила "много особых впечатлений" и провела много встреч с интересными людьми.