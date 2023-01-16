Европарламент представит программу по борьбе с коррупцией

Депутаты Европарламента от Бельгии, Марк Тарабелла и Мария Арена, признались в том, что ездили в Катар за счёт эмирата. В отношении политиков велись разбирательства в связи с коррупционным скандалом вокруг бывшего вице-спикера Евы Кайли.

Тарабелла сообщил, что в самом начале 2020 года ездил в Катар по приглашению и за счёт организаторов, но потом забыл заполнить необходимые для евродепутат отчёты, а потом пришла пандемия.

Арена проявила такую же забывчивость уже в мае 2022-го. В итоге она добровольно решила покинуть должность председателя подкомитета по правам человека.

В отношении Тарабеллы рассматривается возможность лишить его депутатских полномочий по запросу бельгийских властей. Официально никаких обвинений ему не предъявлено, но, по данным СМИ, он был связан с итальянцем Пьером-Антонио Панцери, у которого дома при обыске было найдено 600 тысяч евро наличными.

В понедельник спикер Европарламента Роберта Метсола должна представить конкретные меры по борьбе с коррупцией.