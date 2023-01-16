"Давос-2023": война в Украине, рецессия и повышение налогов для богатых

"Давос-2023": война в Украине, рецессия и повышение налогов для богатыхКомментарии
Всемирный экономический форум в Давосе, посвященный в этом году теме "Сотрудничество в раздробленном мире", почти через год после вторжения России в Украину и на фоне растущих опасений рецессии открывает свои двери для мировой элиты.
Украинский дом, организованный Фондом Виктора Пинчука, будет представлен в Давосе в пятый раз, но в этом году с акцентом на необходимость вооружений для противостояния российской агрессии.
В докладе организации OXFAM, опубликованном в день открытия форума, содержится призыв повысить налоги на 75% для богатых людей.
Эта мера призвана уменьшить растущее неравенство и смягчить последствия т.н."поликризиса", вызванного ростом инфляции, пандемией и природными катаклизмамиКовид-19 и таких явлений, как засуха, циклоны и наводнения.
Согласно докладу, ежедневно каждый десятый человек в мире голодает на фоне кризиса стоимости жизни. Тем временем 95 энергетических и пищевых компаний удвоили свои чистые доходы в 2022 году. При этом 84% этой прибыли было выплачено акционерам, а повышение цен было переложено на потребителей. что побудило OXFAM призвать к введению налога на сверхприбыли.